نقيب الفلاحين: توقعات بزيادة إنتاجية القمح في 2024

حددت الحكومة المصرية سعر إردب القمح بنحو 1600 جنيه، وهو آخر تحديث للأسعار في شهر نوفمبر من العام الماضي ومستمر حتى الآن، علما بأنّه سعر استرشادي قابل للزيادة وقت توريد القمح في استجابة لمطالب الفلاحين، وقبلها كان سعر الأردب 1250 جنيها، ثم 1500 جنيه، حتى اعتمد مجلس الوزراء تحريك الأسعار إلى 1600 جنيه.

نقيب الفلاحين: المساحة المزروعة تزيد عن 3 ملايين فدان

وتحدّث حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن»، عن حجم المساحة المزروعة من محصول القمح قائلًا إنّها تصل إلى 3 ملايين و800 ألف فدان تقريبا، كما أنّ متوسط حجم إنتاج الفدان من القمح يصل إلى نحو 20 إردبا، وهي تمثل إنتاجية جيدة نظرا لأن معظم المساحة المزروعة يتم فيها استخدام تقاوى معتمدة إضافة إلى وجود اهتمام غير مسبوق من الدولة في توفير التقاوى للفلاحين.

زراعة القمح

وأضاف أبو صدام أنّ وزارة الزراعة أعلنت خريطة صنفية لزراعة القمح في المحافظات المناسبة لظروف زراعته، مشيرا إلى أنّ أكبر محافظة في زراعة القمح هي الشرقية بمساحة تصل إلى نحو 500 ألف فدان.

حجم إنتاج القمح

وتابع نقيب الفلاحين أنّ حجم إنتاج مصر من القمح يتوقع أن يصل هذا الموسم إلى 10 ملايين طن، مشيرا إلى أنّ حجم الاستهلاك يصل إلى 20 مليون طن تقريبا، ما يضطر الدولة إلى استيراد نحو 8 إلى 10 ملايين طن سنويا تقريبا.

وأشاد نقيب الفلاحين بدور الدولة في إنشاء مشروع الصوامع لتخزين القمح، ما يساهم فى توفير القمح من المزارعين وتوريده للحكومة.