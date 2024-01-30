105 آلاف طن رصيد القمح في صومعة الحبوب بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 8 سفن خلال 24 ساعة، بينما غادر 6 سفن أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 37 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9978 طنا تشمل 4193 طن كلينكر و94 طن رمل و3800 طن يوريا و280 طن أسمنت معبأ و1611 طن بضائع متنوعة.

2176 حاوية ترانزيت

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و524 طن تشمل 4900 طن ذرة و1508 طن خشب زان و10 آلاف و706 أطنان خردة و1161 طن زيت طعام و1699 طن أبلاكاش و7 أطنان معدات و6814 طن قمح 4600 طن سكر و6604 طن حديد و4525 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 509 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 412 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2176 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 105 آلاف و349 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143 ألفا و641 طنًا، وغادر قطارين بحمولة إجمالية 2507 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5188 شاحنة.