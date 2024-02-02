ضبط عصابة سرقة السيارات في المنوفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (4 عاطلين لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة طنطا) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات متخذين من دائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وعثر بحوزتهم على (فرد محلي وطلقة - سلاح أبيض "مطواة"- سيارة ملاكي "مُبلغ بسرقتها" - دراجة نارية).. وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهم وأضافوا بحيازتهم للسلاحين "الناري، الأبيض" لحماية نشاطهم الإجرامي.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.