رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضبط عصابة سرقة السيارات في المنوفية

كتب:

محمد بركات
02:39 م | الجمعة 02 فبراير 2024
الداخلية

الداخلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (4 عاطلين لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة طنطا) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات متخذين من دائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وعثر بحوزتهم على (فرد محلي وطلقة - سلاح أبيض "مطواة"- سيارة ملاكي "مُبلغ بسرقتها" - دراجة نارية).. وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهم وأضافوا بحيازتهم للسلاحين "الناري، الأبيض" لحماية نشاطهم الإجرامي.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تلاحق «الحيتان» لضبط الأسواق

«الداخلية» تنظم احتفالية لنزلاء مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو وأسرهم

«الداخلية» تضبط 31 قضية اتجار بالعملة في السوق السوداء

«الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار

«الداخلية»: ضبط 38 متهما بالاتجار في العملة خلال حملات مكبرة
بقلم محمد بركات