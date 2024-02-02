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معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضبط 26 قضية اتجار في العملة بـ14.5 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
03:12 م | الجمعة 02 فبراير 2024
قضية اتجار بالنقد الأجنبي

قضية اتجار بالنقد الأجنبي

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (26) قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ (14.5 مليون جنيه مصري).  

 

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