محافظ مطروح يفتتح مسجد الفردوس في سيوة بعد تجديده بتكلفة 500 ألف جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مسجد الفردوس بواحة سيوة، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، والشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ومحمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، بعد أعمال الإحلال والتجديد الشامل للمسجد.

نصف مليون جنيه تطوير مسجد الفردوس

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن مسجد الفردوس في واحة سيوة جرى صيانته وتطويره وفرشه بالجهود الذاتية بتكلفة قدرها نصف مليون جنيه.

مساهمة أهالي سيوة في أعمال الخير

وأكد وكيل وزاره الأوقاف بمطروح جهود أهالي سيوة والعواقل والشيوخ القبائل بدعم بيوت الله من المساجد في أعمال الخير للمساهمة في أعمال الصيانة والتطوير لبعض المساجد داخل الواحة في القرى والمناطق السكنية المختلفة، بالتعاون مع إدارة أوقاف سيوة وبالتنسيق مع مديرية أوقاف مطروح.

أنشطة دعوية في سيوة

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إيفاد قوافل دعوية تضم علماء من وزارة الأوقاف في المساجد والجلوس مع أهالي الواحة وتنظيم دروس وندوات دينية وتثقيفية متنوعة.

افتتاح مغسلة تكريم الموتى في مستشفى سيوة

وفي سياق آخر، افتتح محافظ مطروح مغسلة تغسيل وتكريم الموتى بمستشفى سيوة المركزي، مؤكدا وجود تطوير في عدة أقسام بالمستشفى، لتقديم خدمات للمواطنين من أهالي سيوة وزائريها من المواطنين والسياح، مؤكدا أن رفع كفاءة المغسلة هي المرحلة الأولى، كما سيتم رفع كفاءة ثلاجة الموتى قريبا.

تجهيز سكن إداري وصيانة أجهزة الأشعة

وتابع محافظ مطروح خلال جولته، السكن الإداري الخاص بالعاملين في المستشفى بعد الانتهاء من الأعمال وتجهيز الفرش، وجار توفير الأجهزة الكهربائية، كما استمع المحافظ إلى مطالب عدد من الأهالي بشأن تعطل الأشعة المقطعية الخاصة بالمستشفى، ووجه بسرعة عمل المقايسة الخاصة لصيانة الأشعة المقطعية أو توفير جهاز يليق بالمستشفى، وكذا توفير أعمده للإنارة حول السكن الإداري داخل المستشفى.