قطع المياه عن عدة مناطق في الدقهلية للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه غدًا السبت 3 فبراير، لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء، لأعمال الصيانة الدورية.

قطع المياه بالدقهلية لمدة 12 ساعة غدا

وأشارت مياه الدقهلية، في بيان، إلى أن القطع سيكون لمدة 12 ساعة في بعض قرى طلخا وشربين غدًا كالتالي:

- طلخا: «بساط - بطرة - كفر بساط - ديسط - عزبة الحاج خليل».

- شربين: «الدبوسي - الحطبة - معهد الكبد».

- ضعف المياه عن خط بسنديلة التابع لمركز بلقاس.

سبب قطع المياه في الدقهلية غدا

وأكدت الشركة أنه سيجري قطع المياه وضعفها في هذه المناطق لمدة 12 ساعة بسبب أعمال صيانة بخط مياه 630 مم بولي إيثيلين القادم من مرفق مياه شربين، كما طالبت المواطنين والهيئات والمستشفيات والمخابز، بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة انقطاع المياه.