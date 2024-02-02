قطع المياه عن بعض أحياء دمياط والجيزة وضعفها في الغربية.. اعرف منطقتك

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق التابعة لفروعها في دمياط والجيزة، وضعفها بعدد من المناطق بمحافظة الغربية، للقيام بأعمال الصيانة والتطهير.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في دمياط

ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، المناطق التي ستقطع عنها الخدمة، وهي: «مركز دمياط - عزبة البرج - جنوب بورسعيد » لمدة 8 ساعات، اعتبارا الساعة 9 صباح غد السبت، حتى 5 مساء، لافتة إلى أن سبب انقطاع المياه هو القيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه العدلية «خط الطرد 600».

وطالبت الشركة المواطنين بتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن تعود المياه لطبيعتها فور الانتهاء من الإصلاحات، مشيرة إلى تخصيص رقم لاستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125 وواتس آب 01013019333

مدة قطع المياه بمناطق الغربية

أبلغت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية السكان بضعف ضخ المياه في حي ثان طنطا لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة 9 مساء اليوم، وحتى 5 صباح السبت، مؤكدة أن سبب قطع الخدمة القيام بأعمال صيانة داخلية بمحطة مياه المرشحة بالجلاء.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في الجيزة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق، «ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهواري» لمدة 8 ساعات، بدءاً من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى 8 صباح غد السبت، لافتا إلى أن سبب انقطاع المياه القيام بأعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة.

مدة قطع المياه عن مناطق الجيزة

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المناطق التي ستقطع عنها الخدمة وهي: « منيل شيحة، أبو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم» لمدة 10 ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة 8 صباح الغد، لافتة إلى أن سبب انقطاع المياه القيام بأعمال تحويل مسار خطوط مياه قطر 800 مل، 280 مل، المتعارضة مع أعمال مشروع كوبري أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس.