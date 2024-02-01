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قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة

كتب:

سلامة عامر
02:27 م | الخميس 01 فبراير 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات في عدة مناطق، بدءا من الساعة الـ12 ليلاً مساء غد، وحتى الساعة الـ8 صباحا يوم السبت المقبل، وذلك لأعمال صيانة لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وكشفت محافظة الجيزة عبر بيان لها، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «منطقة ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهواري».

الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بأعمال الإصلاحات.

ووجه المحافظ رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال، والتنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب

وأوضحت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة بقطع المياه، وخصصت خطا للطوارئ على رقم 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.