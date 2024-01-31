قطع المياه 6 ساعات عن بعض المناطق في الدقهلية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن قطع المياه في بعض المناطق والقري في مركز أجا غدا الخميس 1 فبراير، لمدة 6 ساعات.

وأضافت مياه الدقهلية أنه يجري قطع المياه من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً ولمدة 6 ساعات عن كل من: مدينة أجا - قرية تلبنت - قرية نوسا الغيط.

سبب قطع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يجري قطع المياه غدا بسبب قيام الشركة بأعمال صيانة بخط مياه 6 بوصة بولي إيثيلين بمدينة أجا.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية علي المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.