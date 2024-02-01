أماكن قطع المياه غدا الجمعة في الجيزة للصيانة.. تصل لمدة 10 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أماكن قطع المياه عن بعض المناطق بها، غدا الجمعة، نظرا لأعمال الصيانة بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالشبكة واحتياج منطقة ميت عقبة لإجراء أعمال التطهير.

وفي السطور التالية نعرض أماكن انقطاع المياه غدا وفق بيان محافظة الجيزة.

أماكن انقطاع المياه

ومن المقرر قطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة الثانية عشرة ليلًا مساء يوم الجمعة الموافق 2 فبراير وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت 3 فبراير، وفق شركة مياه الشرب.

ومن المناطق التي سيتم قطع المياه بها «منطقة ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية - ومن شارع 26 يوليو حتى الهواري».

كما سيتم قطع المياه لمدة 10 ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 2 فبراير إلى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 3 فبراير لإتمام أعمال الربط، في مناطق «منيل شيحة، أبو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم»، نظرا لتنفيذ أعمال تحويل مسار خطوط مياه الشرب قطر 800 مليمتر - 280 مليمترا المتعارضة مع أعمال مشروع كوبري أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، ووجَّه بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات.

ومن المقرر وفق المعلن عنه توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125.