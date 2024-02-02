الهلال الأحمر الفلسطيني: مرضى الكلى في خطر بسبب تعذر نقلهم لمستشفيات أخرى

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، دخول مرضى الكلى في قطاع غزة مرحلة الخطر بسبب تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى مع استمرار الحصار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

إلى ذلك، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس.

وأوضح وجود عدد من الإصابات بين صفوف النازحين جراء سقوط السقف عليهم بسبب استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك نقصًا حادًا في مخزون الوقود بمستشفى الأمل واقتراب الأكسجين من النفاذ مرة أخرى وشح شديد في الطعام.