لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر: زيادة 25% في رحلات من إسبانيا

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، المنوط بها الترويج للسياحة بالأقصر وأسوان، إن هناك زيادة تتراوح ما بين 25 إلى 30% في أعداد رحلات الطيران الوافدة من المدن الإسبانية للأقصر بداية من شهر مارس المقبل، موضحا أن تلك الرحلات ستأتي من مدن مدريد ومالاجا وبرشلونة، وأن الحركة السياحية الوافدة لمصر من إسبانيا خلال عام 2024 ستكون جيدة للغاية.

إسبانيا أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الأقصر

وأضاف لـ«الوطن» أن إسبانيا احتلت العام الماضي المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الأقصر وذلك للعام الثالث على التوالي، موضحا أن الوفد السياحي المصري الذي شارك في معرض الفيتور الذي أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الماضي نجح في خلال اللقاءات التى اجراها مع وكلاء السياحة الأسبان في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا لمصر كما كانت خلال عام 2023 بل وزيادتها هذا العام.

الاكتشافات الأثرية الجديدة

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن الاكتشافات الأثرية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية كانت واحدة من أبرز عوامل جذب السياح الإسبان لزيارة مصر، مشيرا إلى أن السائح الإسباني لديه الرغبة في رؤية تلك الاكتشافات على الطبيعة بعد أن شاهدها عبر الشاشات من خلال العرض الذي قامت به اللجنة خلال معرض الفيتور.