رواج سياحي وإقبال كبير على رحلات البالون الطائر في الأقصر

تشهد محافظة الأقصر، إقبالا كبير على رحلات البالون الطائر، حيث انطلق اليوم الأحد 63 بالونًا طائرًا على ارتفاعات مختلفة في سماء المحافظة، وعلى متنها أكثر من 1450 سائحًا من مختلف الجنسيات لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة، والمعابد الفرعونية القديمة، وذلك من أعلى نقطة في السماء.

وأكد أحمد عبود، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، على أن رحلات البالون برنامج سياحي يقبل عليه السياح لمشاهدة المعالم السياحية والمواقع الأثرية من سماء الأقصر، وشهد إقبالا كبيرا اليوم.

تطبيق إجراءات السلامة

وأضاف عبود، أنه يتم إجراء فحص شامل لكل بالون وتطبيق إجراءات السلامة المهنية والشخصية للسياح، واتخذت المحافظة إجراءات مشددة للتأكد من سلامة البالون بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية لضمان سلامة المشاركين في الرحلات.

من جهة أخرى نظمت وحدة السكان في الأقصر، فعالية ترفيهية ضمن مبادرة «المرأة الأقصرية تتحدث» وتضمنت الفعالية رحلة نهرية للسيدات تعبيرًا عن التقدير والاحترام لرجال الشرطة وجهودهم في خدمة المجتمع والحفاظ على أمنه.

وشاركت في الفعاليات نساء من مختلف الأعمار، حيث أُقيمت فعاليات متنوعة تضمنت فقرات فنية وعروضًا ثقافية وندوة للأمهات تعبر عن الروح الوطنية والتضامن.

كما شهدت الفعاليات معرض على جزيرة الأقالتة خلال الرحلة النيلية، يعرض منتجات السيدات الأقصريات بهدف دعم وتشجيع المرأة العاملة في الحرف اليدوية والمأكولات الشرقية، وتطوير الحرف التراثية والمأكولات الشعبية.