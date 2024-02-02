سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ القصوى (صور)

ضربت الأمطار الغزيرة عدة مناطق عدة بالإسكندرية، اليوم، في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب المدينة الساحلية منذ عدة أيام بأمطار غزيرة وصلت إلى مرحلة الثلوج مصحوبة برعد وبرق وأكبر كمية أمطار حتى الآن.

تلك الأمطار الغزيرة جعلت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل معها، مشددا على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة تصريف مياه الأمطار ومواجهة موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها المحافظة والتعامل مع أي أحداث طارئة.

الدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه

وفي هذا الصدد، تابع اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، التواجد الميداني لجميع الجهات التنفيذية لأعمال شفط مياه الأمطار والدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فورًا لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

طوارئ في الإسكندرية على مدار 24 ساعة

وأعطى المحافظ توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة.