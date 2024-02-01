بعد سقوط أمطار وثلوج في الإسكندرية.. ماذا ترتدي عند الخروج؟

برودة الأجواء تصيب الأشخاص بالحيرة، في حال اضطرارهم للخروج، لذا وجب الاستعداد لذلك مسبقًا، باختيار نوع الملابس بعناية شديدة، ليساعدهم في التغلب على الطقس السيئ، والذي يصاحبه سقوط أمطار وثلوج وهبوب الرياح، لهذا يقدم موقع «businessinsider» أفضل أنواع الملابس التي وجب ارتداؤها في تلك الأجواء.

نوعية الملابس خيار مهم، وجب الانتباه له في حال التواجد بالخارج، سواء للتنزه أو للذهاب لأماكن أخرى، إذ يتطلب الأمر التعامل معه بحذر في أبرد شتاء منذ سنوات، لمواجهة الأجواء الشتوية القارسة، لذا نستعرض أبرز هذه الأنواع في التقرير التالي..

ماذا ترتدي في تلك الأجواء الباردة؟

يحتاج الجسم في تلك الأجواء الباردة، إلى ارتداء نوعية معينة من الملابس، تساعده في الشعور بالدفء، ومنحه مزيدًا من الإحساس بالسخونة، وذلك يعتمد بشكل أساسي، سواء داخل المنزل أو خارجه، على نوعية الملابس التي يرتديها الشخص تجنبًا لذلك الشعور ونستعرض أهمها فيما يلي:

- ارتداء القفازات بصفة مستمرة.

- الجواكت الجلد المبطنة من الداخل.

- أحذية جلدية مناسبة للأمطار وحالة الشوارع في الخارج.

لتعد تلك الأنواع هي الأهم في الخزانة، والتي وجب اللجوء لها في حال الرغبة في الخروج في الجو البارد، إلا أن هناك بعض النصائح الأخرى التي وجب النظر إليها بعين الاعتبار، والتي قدمها محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، والتي يمكن معرفتها فيما يلي:

- من الضروري ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، التي تساعد بدورها في الوقاية من برودة الأجواء، التي تصنف على كونها الأعنف منذ بداية فصل الشتاء.

- الحذر خاصة لأهالي الإسكندرية في ظل موجة البرد وسقوط الأمطار والثلوج، من الذهاب إلى البحر خوفًا من شدة الأمواج.

- الحرص على القيادة بهدوء على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، فذلك يتسبب بدوره في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بالنسبة للمسافرين ومرتدي هذه الطرق.

- عدم اعتلاء أسطح المباني في حال سقوط الأمطار.

- تجنب ملامسة أي أجسام معدنية موجودة في الشوارع.

جاء ذلك في إطار تحذير هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل من طقس الإسكندرية، إذ تتعرض هذه المحافظة على وجه الخصوص، لعواصف رعدية عنيفة يصاحبها أمطار غزيرة ومصحوبة بحباب البرد، ليكن ذلك الطقس المسيطر على أهالى الإسكندرية الذي وجب لهم التعامل بحذر مع تلك الساعات الصعبة.