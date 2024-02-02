«نظافة القاهرة» تستعين بتروسيكلات لغسل أرصفة الشوارع (صور)

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال المركزية للنظافة بعد التعاون مع المركزية للشؤون الفنية بعمل خطط الهيئة لرفع مستوى النظافة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة

الدفع بمركبات جديدة

وتابع رئيس هيئة النظافة، عمل تروسيكلات المياه في غسيل البلدورات والأرصفة بطول الطريق بشارع بورسعيد وتفرعاته بحي السيدة زينب في إطار حرص الهيئة على تحسين المظهر العام بكافة أرجاء القاهرة واستخدام كافه إمكانيات الهيئة من سيارات الكنس الآلي وسيارات الشفط الجديدة وتروسيكلات المياه التي تستخدم في خطة التشغيل اليومية من جمع القمامة بالحواري والأزقة والأماكن الشعبية وفق تطوير شامل لكافة المركبات بأنواعها المختلفة لاستخدامها مع أدوات نظافة جديده تساعد على أداء أفضل في الأماكن الشعبيه الغير مؤهلة للسيارات الكبيرة وذلك بعد دراسة عملية على أرض الواقع لكافه أحياء المنطقه الجنوبية والشمالية تسهم في رفع مستوي النظافة.

خطة التشغيل اليومية

ووجه اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، الإدارات المركزية للنظافة والمركزية للشؤون الفنية بالتعاون والتنسيق في تنفيذ خطة التشغيل اليومية لاستخدام كل إمكانيات الهيئة على مدار الساعة طوال اليوم.