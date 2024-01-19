محافظة القاهرة تطرح مناقصة للطب البيطري لمكافحة الآفات بالمجزر الآلي.. تفاصيل

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن طرح مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة، للقيام برش مبيدات لمكافحة الآفات بالمجزر الآلي بالبساتين، وفقاً للشروط والمواصفات الأتية: -

شروط المشاركة في مناقصة طب البيطري بالقاهرة

- عقد جلسة فتح المظاريف الفنية الثلاثاء 23 يناير 2024، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر المديرية الكائن في 2 شارع جبرة الظريفة، عين الصيرة، بجوار شرطة النجدة، مصر القديمة، القاهرة.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 351 جنيه شاملة 14%، ضريبة القيمة المضافة.

- كراسة الشروط والمواصفات موجودة في الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمقر مديرية الطب البيطري بالقاهرة.

قيمة التامين الابتدائي

- قيمة التأمين الابتدائي 8000 جنيه وعلى صاحب العطاء المقبول بعد قبول عطائه أن يؤدي التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي 5% من قيمة العقد.

مدة التعاقد

- مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد حتى 3 سنوات بنفس الأسعار والشروط.

- العملية خاضعة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، يقدم العطاء في مظروفين مغلقين إحداهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي.

- يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً.

- إثبات سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي رقم 20100701 الخاص مديرية الطب البيطري بالقاهرة بالقاهرة.

- يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمناقصة رش مبيدات لمكافحة الآفات بالمجزر الآلي بالبساتين.