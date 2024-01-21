رئيس «نظافة القاهرة» يترأس لجنة الوظائف القيادية الشاغرة

ترأس اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم الأحد، لجنة الهيئة لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية المطلوبة بهيئة النظافة، بحضور المستشار هاني صبحي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والعميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، والمهندسة رحاب أباظة، رئيس المركزية للشؤون الفنية، والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل، واللواء ياسر البهي مدير الإدارة المركزية للنظم والمعلومات والتحول الرقمي بمحافظة القاهرة.

مقابلات شخصية

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، أنه يتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بدرجة وكيل وزارة، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والإدارة العامة لنظم المعلومات، والإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للصيانة والورش بدرجة مدير عام، لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها، حيث قامت اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية من المتقدمين.

فحص أوراق المتقدمين للوظائف

وأشار إلى أنه تم فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم، لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.