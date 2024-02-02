إيرادات 13 فيلما في السينما خلال 24 ساعة

جاءت حصيلة إيرادات 13 فيلما بدور العرض السينمائي خلال 24 ساعة، بنحو 4 ملايين و540 ألفا و957 جنيها، وذلك بعد سحب فيلم الملكة بطولة هالة صدقي من جميع الدور العرض لتحقيقه إيرادات هزيلة أقل من نصف مليون جنيه خلال أسبوعين، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتصدر المراكز الخمسة الأولى في قائمة الإيرادات اليومية بالسينما أمس الخميس، أفلام الحريفة بطولة مجموعة من المواهب الجديدة بواقع 2 مليون جنيه، وفيلم رحلة 404 بطولة منى زكي بمليون جنيه، وأبونسب بطولة محمد إمام بـ 426 ألفا، والإسكندراني بطولة أحمد العوضي بـ400 ألف، وأنف وثلاث عيون بطولة ظافر العابدين بـ169 ألف جنيه.

إيرادات الأفلام في يوم واحد

في المراكز التالية جاء فيلم التجربة المكسيكية بطولة محمد ثروت وأحمد فتحي بـ 159 ألف جنيه، وفيلم شماريخ بطولة آسر ياسين بإيرادات 32 ألف جنيه، وفيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي بـ27 ألف جنيه، وليلة العيد بطولة يسرا بـ21 ألف جنيه، وفيلم مقسوم بطولة ليلى علوي بـ21 ألف جنيه.

أفلام مهددة بالسحب من السينما

وتذيل القائمة فيلم أنا وابن خالتي بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد بإيرادات أمس نحو 3 آلاف جنيه، وفيلم ليه تعيشها لوحدك بطولة خالد الصاوي وشريف منير بألفين جنيه، وهما من الأفلام المهددة بالسحب من السينما في ظل تدني إيراداتهما اليومية.