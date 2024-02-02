مستشار «الوزراء للمشروعات القومية» يتفقد مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ

تفقد اللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور علاء الأحول، مدير المستشفى.

وتفقد «السوداني»، مبنى القسطرة والعناية الجديد بمستشفى دسوق العام، وذلك للوقوف على آخر المستجدات من ناحية التشطيبات، وتوفير الأجهزة في المبنى الجديد، والمنتظر افتتاحه قريبًا.

مبنى القسطرة الجديد بمستشفى دسوق العام

وقال «السوداني» إنّ مبنى القسطرة الجديد يتكون من 7 أدوار، منها دور أول علوى لقسطرة القلب، و4 أدوار عناية مركزة، بسعة 50 سريرًا، ويضم الدور الأول مسجدًا وأسفله دور للمخازن.

ومن جهته، أكد الدكتور علاء الأحول، مدير مستشفى دسوق العام، أنّ خدمة العناية المركزة سيستفيد منها أبناء كفر الشيخ، وكذلك إجراء عمليات القسطرة القلبية لكل المرضى من أبناء المحافظة، لافتًا إلى أنّ المستشفى تشهد إجراء عمليات التشغيل، وسيعلن بدء استقبال المرضى قريبًا.

مستشفى دسوق العام

جدير بالذكر أنّ مستشفى دسوق العام يقع في قلب مدينة دسوق، ويضم نحو 200 سرير وجميع العيادات الخارجية، ويُقدم خدماته ضمن مستشفيات كفر الشيخ الحكومية، كما يضم وحدة أشعة مقطعية، وعيادة نفسية وعصبية، وجهاز موجات صوتية على القلب، ووحدة حروق تحتوي على 10 أسرّة، كما يوجد قسم لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا.