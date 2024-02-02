حفظة القرآن يدعمون الشعب الفلسطيني خلال تكريمهم في القليوبية 

تحولت احتفالية تكريم حفظة القرآن بمحافظة القليوبية، إلى حالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وأهل غزة، بسبب ما يتعرضون له على مدار الفترة الماضية، وتغنى حفظة القرآن بالأناشيد الداعمة لفلسطين، ومنها «على عهدي على ديني.. أنا دمي فلسطيني».

تنظيم ممر شرفي لحفظة القرآن

وشهدت الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة قضاء حوائج الناس بمدينة بنها في محافظة القليوبية، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، برئاسة مهدئة الشوربجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور أحمد عزوز، الرئيس الشرفي للمؤسسة، وبعض من قيادات العمل المجتمعي، تنظيم ممر شرفي لحفظة القرآن، تقديرا لهم وتشجيعا على الاستمرار في حفظ القرآن، وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدها بدأ الأطفال في تلاوة القرآن الكريم والأناشيد الدينية.

تكريم 100 طفلا من حفظة القرآن

وقالت مهدئة الشوربجي، إنه جرى تكريم 100 طفل من حفظة القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، وتقديم شهادات التقدير والهدايا لهم، تقديرا لما حققوه، ودعما لهم على الاستمرار في حفظ القرآن الكريم.

وأضافت أنه يجري حاليا الإعداد لإطلاق حملة «إفطار صائم»، يوم الخميس المقبل، تزامنا مع ليلة الإسراء والمعراج، وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في هذا اليوم، مشيرة إلى أنه من المنتظر توزيع 100 وجبة على الصائمين.

وأشارت إلى أنه جارٍ التجهيز لأكبر مسابقة في حفظ القرآن، خلال شهر رمضان المقبل، وتكريم حفظة القرآن في ليلة القدر.