تأجيل مباريات الجولة الـ18 من دوري القسم الثالث لسوء الطقس بالإسكندرية

قررت لجنة مسابقات فرع منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تأجيل مباريات الجولة الثامنة عشر للمجموعة 11 من دوري القسم الثالث، التي كان مقررًا لها غدًا السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

تأجيل جميع المباريات

وأعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تأجيل جميع المباريات على أنّ يُحدد موعدًا جديدًا فور تحسن الأحوال الجوية، وجدول مباريات الغد التي تم تأجيلها: «مركز شباب أبو المطامير مع بدر على ملعب أبو المطامير، مركز شباب أبو حمص ونظيره إيتاي البارود على ملعب أبو حمص، مركز شباب العامرية ونظيره الدلنجات على ملعب العامرية، فريق مركز شباب كفر بولين مع فريق مياه البحيرة على ملعب كفر بولين».

مباراة الأحد

وأضافت أنه جرى تأجيل موعد مباراة أصحاب الجياد والترام، التي كان مقررًا لها الأحد المقبل على ملعب ستاد الجامعة، وكانت القرعة قد جنبت فريق مركز شباب المعمورة من اللعب في هذه الجولة، وفريق المنتزه نظرًا لانسحاب فريق نهضة العامرية من الدوري