 نتائج مباريات المجموعة 11 من دوري القسم الثالث لكرة القدم بالإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، نتائج الخمس مباريات التي جرت اليوم، في الجولة السابعة عشر من دوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر، وتنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تحت إشراف الكابتن عامر حسين المشرف علي لجنة المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

مباريات الجولة الـ17

وانطلقت مباريات الجولة الـ17 في نفس التوقيت في الساعة الثانية والنصف مساءً، وانتهت مباراة مركز شباب كفر بولين والترام على ملعب كفر بولين، بالتعادل السلبي، بينما كان التعادل الإيجابي مصير مواجهة مياه البحيرة مع مركز شباب العامرية، التي أقيمت على ملعب مياه البحيرة، وأحرز أهداف البحيرة فيليكس وأحمد بسيوني، والعامرية خطّاب رامي وعبده وجيه.

فوز 3 فرق

وفي مواجهة فريقي مركز شباب الدلنجات والمنتزه، على ملعب مركز شباب الدلنجات، فاز صاحب الأرض بهدف نظيف أحرزة عمر نعمان، وفي مباراة فريقي مركز شباب المعمورة وأصحاب الجياد، التي أقيمت على ملعب المعمورة، فاز أصحاب الجياد بنتيجة 1/3، أحرز هدف المعمورة مامبيلا، وأحرز أهداف الجياد، أدهم رضوان، الألماني هدفين.

وفاز مركز شباب إيتاي البارود على نظيره مركز شباب أبو المطامير، بهدف نظيف أحرزه علاء شعبان في المباراة التي جرت على ملعب إيتاي البارود.