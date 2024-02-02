نقابة الصحفيين تعلن تطوير المنظومة الإلكترونية لتشمل مشروع العلاج

أعلنت نقابة الصحفيين طرح ممارسة عامة بين الشركات لتطوير المنظومة التكنولوجية لنقابة الصحفيين لتشمل الخدمات النقابية ومشروع العلاج وتطبيق الموبايل والموقع الإلكتروني والدفع الإلكتروني.

تطوير المنظومة التكنولوجية للصحفيين

وأوضحت النقابة في بيان لها أنه بعد جهود استمرت لشهور وبالتعاون مع مركز أماك التابع لمؤسسة الأهرام كاستشاري، تم اليوم إعلان قرار مجلس نقابة الصحفيين بطرح ممارسة عامة بين الشركات لتطوير المنظومة التكنولوجية لنقابة الصحفيين لتشمل الخدمات النقابية ومشروع العلاج وتطبيق الموبايل والموقع الإلكتروني والدفع الإلكتروني.

ولفتت إلى أن سحب كراسة الشروط يبدأ اعتبارًا من غد السبت 3 فبراير، وآخر موعد لتقديم العروض 29 فبراير 2024، وقيمتها ألف جنيه، على أن يكون موعد جلسة الاستفسارات الخميس الموافق 2024/2/15، وتسلم العروض الفنية والمالية فى مظاريف مغلقة إلى اللجنة، ويتم شراء الكراسة وتقديم العروض بمقر النقابة.