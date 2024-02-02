وظائف خالية للشباب دمياط.. فرص عمل جديدة بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه

أعلنت وزارة العمل توفير وظائف خالية للشباب في دمياط الجديدة، وذكرت في نشرة الوظائف النصف شهرية، أنه عن توفر فرص عمل للشباب في إحدى مصانع البلاستيك.

وظائف وزارة العمل بدمياط

وأشارت وزارة العمل أنها تسعى للحد من البطالة، وتشجيع الشباب، مضيفة توافر 15 وظيفة خالية بدمياط برواتب مجزية تبدأ من 3500 جنيه شهريا.

شروط وظائف وزارة العمل بدمياط

وأضافت وزارة العمل أنه جرى توفير الوظائف في محافظة دمياط كالآتي:

- توفير 15 فرصة عمل للعمل كمندوب في مصنع للبلاستيك في مدينة دمياط الجديدة بالشروط التالية.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ.

أن يكون المتقدم بين 18 حتى 30 سنة.

وأكدت الوزارة أنه يجري توفير نحو 5% من العمالة من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، بموجب اهتمام الدولة المصرية بعمل ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع المصري وفي الوظائف المختلفة.