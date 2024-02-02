رابط التقديم على وظائف مصلحة الخبراء بعد مد فترة تلقي الطلبات.. اعرف آخر موعد

أيام قليلة تفصلنا عن غلق رابط التقديم على وظائف مصلحة الخبراء، إذ بدأ العد التنازلي على غلق باب التقديم، بعدما قرر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في وقت سابق مد فترة التقديم لمدة 15 يومًا ليتسنى للجميع التقدم بأوراقهم في المسابقة، إذ تطلب مصلحة الخبراء تعيين نحو 243 شخصا في عددٍ من الوظائف.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، لينك تقديم وظائف مصلحة الخبراء، وخطوات التقديم، والأوراق المطلوبة، والشروط، فضلًا عن الوظائف المطلوبة تفصيليًا، وذلك في ظل خدماتها المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

آخر موعد للتقديم في الوظائف

وكشف المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الخبراء، من المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري، وذلك بعد مد فترة التقديم لأسبوعين، إذ بدأت من 2 يناير وكان من المقرر أن تنتهي 31 يناير المُنصرم، حتى صدر قرار مد فترة التقدم 15 يومًا.

ما هي وظائف مصلحة الخبراء؟

ووفقًا لبيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنّ عدد وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024 يبلغ نحو 243 وظيفة في تخصصات معاون خبير «زراعي»، ومعاون خبير «حسابي»، ومعاون خبير هندسي «هندسة بحرية»، ومعاون خبير هندسي «مدني أو عمارة»، ومعاون خبير هندسي «ميكانيكا»، ومعاون خبير هندسي «حاسبات ومعلومات»، ومعاون خبير هندسي تخصص «كهرباء».

لينك تقديم وظائف مصلحة الخبراء

وخصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لينك تقديم وظائف مصلحة الخبراء، عبر بوابة الوظائف الحكومية وذلك من خلال الضغط «هنا»، ثم اختيار الوظائف، يليها وظائف مصلحة الخبراء، وعقب ذلك يتم اختيار التخصص الذي يرغب الشخص في التقدم لها، ويضغط عليها، ويدخل البيانات والأوراق المطلوبة.

وظائف البريد المصري

كما إنّه يمكن التقدم لوظائف البريد المصري 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية أيضًا، عبر إتباع نفس الخطوات، واختيار وظائف الهيئة القومية للبريد، ثم تحديد التخصص المطلوب، وإدخال الأوراق المطلوبة والبيانات.

شروط وظائف مصلحة الخبراء

وتضمن إعلان وظائف مصلحة الخبراء، الشروط المطلوبة للتقدم لتلك الوظائف والمتمثلة في الآتي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة.

- ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

- ألا يكون المتقدم قد تم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالأمانة والشرف.

- ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من الخدمة بقرار تأديبي أو حكم.

- الحصول على تقدير عام جيد فأكثر.

- الحصول على المؤهل المناسب للتخصص المطلوب.

- اجتياز كافة التدريبات والامتحانات، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات.

- التوقيع على إقرار بقبول العمل في أي مكان بمصر وفقًا لمصلحة العمل.

- سداد رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية والتي تبلغ قيمتها 26 جنيهًا.

- تقديم مستندات أصلية ملونة بصيغة «JPG».