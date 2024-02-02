وظائف خالية في القليوبية.. 382 فرصة عمل بمرتبات تصل 6 آلاف جنيه

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن توافر 382 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف النصف شهرية التي أعلنتها الوزارة اليوم، لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث يبدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة من الأحد المقبل، حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

تستعرض«الوطن» وظائف مديرية العمل بالقليوبية التي جرى إعلانها اعتبارا من اليوم، التي تبلغ 382 فرصة عمل مُتوفرة في أحد الشركات ورابط التقديم على موقع الوزارة، ومواعيد التقديم في مكاتب العمل، ومقر المديرية المنتشرة في أنحاء المحافظة.

تخصصات وظائف مديرية العمل بالقليوبية

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن» أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل، وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، مشيرا أنه متوافر 382 فرصة في 9 شركات كبرى بالقليوبية، بمُرتبات مجزية ومنها عدد من الوظائف للسيدات فقط كالتالي :

50 ترزي

45 عامل إنتاج

10 سائقي

10مشغل إنتاج

44 فني إنتاج

10عامل تعبئة 15 فني ميكانيكا

15 فني كهرباء

5 مهندس كهرباء

5 مهندس ميكانيكا

10 عمال مخازن

40 عامل خياطة

7 عمال مكواة

5 مشرفين

30 عامل تدريب

7عامل طباعة

8عامل جودة

3عامل تطريز

وظائف مديرية العمل بالقليوبية للفتيات والسيدات

أضاف المحافظة أن هناك وظائف في إحدى الشركات للسيدات والفتيات فقط كالتالي :

10عاملات إنتاج

10عاملات تعبئة

10عاملات فرز

10عاملات خياطة وهي وظائف بمرتبات مجزية

أوضح محافظ القليوبية أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية، من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي من هنا.

أشار محافظ القليوبية أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية تأتي في إطار المساعدة علي مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات، والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية و الصحية، مشيرًا إلى أنه يُمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية للعمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت