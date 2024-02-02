وظائف الحكومة المصرية 2024.. فرص مميزة لمستقبل واعد إليك المطلوب

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني عن إتاحة التقديم على فرص عمل مختلفة في كثير من التخصصات، وإتاحة رابط التسجيل على وظائف الحكومة المصرية 2024 في الوزارات المختلفة مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي، وهيئة البريد، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق.

وفي السطور التالية نعرض تفاصيل وظائف الحكومة المصرية 2024 في الوزارات والهيئات المختلفة.

وظائف الحكومة المصرية 2024

يمكن التسجيل والتقديم على وظائف الحكومة المصرية من خلال الدخول على هذا الرابط.

ونعرض فيما يلي أبرز التخصصات ولشروط والأوراق المطلوبة ورابط التسجيل، للوظائف الحكومية المتاح التقديم عليها في تلك الفترة.

1- المعلمين - مسابقة معلم فصل.

العدد المطلوب 11 ألفا و114 خريجا.

التخصصات:معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات.

شروط شغل الوظيفة

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم على 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية «تعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل» بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم «مقبول» فأعلى.

8. أن يجتاز الاختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

12. سداد 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:

- «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة»

وظائف البريد

عدد المطلوبين للوظائف في البريد: 900

التخصصات المطلوبة

1- مهندسون وعددهم 19 في التخصصات التالية:

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس كهرباء.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

2- أخصائيو بريد وعددهم 861

في التخصصات التالية:

- أخصائي بريد.

- أخصائي مكتب بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

3 - محامون قانونيون بالدرجة الثالثة وعددهم 20

الشروط المطلوبة في المتقدمين

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .

6. أن يكون التقديرالعام للمتقدم «جيد» على الأقل.

14. سداد 26 جنيهاً بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة» .

مسابقة تعيينات وظائف الطب الشرعي

الجهة: وزارة العدل

عدد المطلوبين للتعيين: 81

التخصصات المطلوبة

- معاون طبيب شرعي معملي

- معاون طبيب شرعي ميداني

- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة

- وظيفة حرفي سادس «ب»

- وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب»

مسابقة تعيينات وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

الجهة: وزارة العدل

عدد المطلوب تعيينهم: 243

التخصصات - معاون خبير حسابي

- معاون خبير زراعي

- معاون خبير هندسي تخصص «مدني أوعمارة»

- معاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية»

- معاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا»

- معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء»

- معاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات»

وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

العدد المطلوب: (10) مهندسين

التخصصات المطلوبة (مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)

تعليمات هامة لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بالاعلان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

- ينبغي التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الاسم كاملاً أو المحافظة أو الرقم القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- ينبغي الإحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لاحضارها يوم الامتحان الإلكترونى.ينبغي على المتقدم الاحتفاظ برقم التسجيل الذي سيظهر له بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

التابعة لوزارة النقل العدد المطلوب: 96 مهندساً في تخصصات مختلفة

مهندس ميكانيكا

- مهندس كهرباء

- مهندس تصميم مدني

- مهندس تصميم معماري

- مهندس اتصالات

- مهندس كهرباء حاسبات

- مهندس إشارات

-مهندس أبحاث تربة

- مهندس طرق

- مهندس تنفيذ

- مهندس عطاءات وعقود

- مهندس حصر ومستخلصات

- مهندس مبان

- مهندس مراقبة جودة

- مهندس مساحة

- مهندس بحوث

- مهندس ميكاترونيك

الأوقاف

العدد المطلوب والتخصص- 1000 وظيفة إمام وخطيب

- و1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف.

الشهر العقاري بوزارة العدل

العدد المطلوب والتخصص250 في وظيفة باحث قانوني.

- 50 في وظيفة مهندس بمختلف التخصصات.