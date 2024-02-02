يومان إجازة وراتب 8500 جنيه.. وزارة الشباب تعلن توافر وظائف جديدة

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات، ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر، عن وظائف جديدة وبمزايا عديدة خلال شهر فبراير الجاري، من بينها حوافز ومكافآت وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.

بروتوكول لتوفير وظائف بتوجيهات وزير الشباب

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أنها في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نجحت في توقيع بروتوكول مع إحدى كبرى شركات القطاع الخاص، المشاركة مع وزارة الشباب والرياضة في ملتقى «التوظيف المصغر» بالإسكندرية، واستطاعت من خلال البروتوكول، توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بمرتبات مغرية ومزايا عديدة.

تعيينات بشركة راية

وتستعرض «الوطن»، وظائف وفرص عمل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مجموعة شركة راية كما يلي:

-تطلب الشركة التعيين في:

1- موظف خدمة عملاء (قطاع البنوك)

مكان العمل: القاهرة / أسيوط

متطلبات الوظيفة:

• مؤهل عال

• الحد الأقصى للسن 29 سنة

• موقف واضح من التجنيد

• التفرغ التام

المميزات والحقوق:

• العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين في البنك بشكل مباشر

• الراتب الإجمالي: 8500 جنيه

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

• تأمينات طبية واجتماعية

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنا.