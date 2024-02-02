اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للمستوى الثاني والرابع بتمريض كفر الشيخ

اعتمدت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، نتيجة المستوى الثاني والرابع للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 - 2024، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للمستوى الثاني والرابع بكلية التمريض

وأكد مصدر مسؤول بكلية التمريض، لـ«الوطن»، أنه تم الإعلان عن نتائج المستوى الثاني والرابع ورقيًا داخل أروقة الكلية، وجرى رفعها على موقع مركز نُظم المعلومات الإدارية الخاص بإعلان نتائج جميع كليات الجامعة من هنا، لافتاً إلى أنّه سيتم الإعلان عن بقية النتائج تباعًا فور اعتمادها من الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض.

معلومات عن كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بعد موافقة مجلس الجامعة في جلسته رقم 71 على إنشاء كلية التمريض في 26 سبتمبر عام 2011، تأكيداً على ضرورة إعداد ممرضين مهنيين مؤهلين قادرين على تقديم الخدمة الصحية، وتلبية احتياجات المستشفيات والمؤسسات الصحية.

وتضم الكلية 7 أقسام هي كالتالي:

1- التمريض الباطني الجراحي.

2- تمريض الأطفال.

3- تمريض صحة المرأة والتوليد.

4- التمريض النفسي والصحة النفسية.

5- تمريض صحة المجتمع.

6- تمريض الحالات الحرجة والطوارئ.

7- إدارة التمريض.