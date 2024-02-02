وظائف وزارة العمل بالدقهلية والتخصصات المطلوبة.. رواتب تصل لـ7 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توفير وظائف خالية في عدد من التخصصات في الدقهلية، في إطار القضاء على البطالة وتشجيع الشباب على العمل والحصول على الخبرة الكافية.

وظائف وزارة العمل بالدقهلية

وأشارت وزارة العمل أنه جرى تحديد عدد من الفرص المختلفة للشباب في الدقهلية في التخصصات الآتية:

- 20 مدير فرع بخبرة 5 سنوات، برواتب تصل لـ 7 آلاف جنيه، بشروط مُحددة، وهي أن يكون السن 45 سنة ومؤهل عالٍ.

- 20 مساعد مدير فرع خبرة 3 سنوات، بمرتب 6 آلاف جنيه، والسن 40 سنة ومؤهل عالٍ.

- 30 مشرف وردية بمرتب 5500 جنيه، والسن 40 سنة، ويتطلب مؤهل عالٍ أو فوق متوسط.

- 50 كاشير بمرتب 4 آلاف جنيه، بشرط أن يكون السن 35 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط.

- 500 عضو فريق بمرتبات 3500 جنيه، والسن 38 سنة، في جميع المؤهلات

- 200 سيتوارد نظافة بـ3500 جنيه جميع المؤهلات، حتى 45 سنة.

ويجري توفير سكن للمغتربين أو بدلا للمغتربين ووجبات

رواتب وظائف وزارة العمل بالدقهلية

وأضافت وزارة العمل أن الرواتب الخاصة بوظائف وزارة العمل في محافظة الدقهلية، تبدأ من 3500 جنيه كحد أدني للأجور، وتختلف من وظيفة لأخرى وتصل لـ7000 جنيه.