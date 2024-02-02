«مستثمرو السياحة»: مقومات مصر تجعلها ضمن أكثر 10 دول جذبا للسياح بالعالم

أكد محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، امتلاك مصر مقومات سياحية وأثرية تؤهلها أن تكون واحدة من أهم 10 دول جذبا للسياح فى العالم، مشيرا إلى أن المقصد السياحي المصري يجمع أنماطا سياحية مختلفة، إذ يمتلك نمط السياحة الثقافية والأثرية إلى جانب السياحة الشاطئية والترفيهية، جنبا إلى جنب مع السياحة العلاجية والاستشفائية، فضلا عن سياحة المؤتمرات والمعارض وسياحة اليخوت.

تحقيق رقم قياسي بأعداد الوافدين خلال 2023

وأضاف لـ«الوطن» أن الدول التى تحتل حاليا قمة الخارطة السياحية العالمية لا تتوفر بها جميع المقومات السياحية التى تمتلكها مصر، موضحا أن وضع الدولة المصرية بالسنوات الماضية صناعة السياحة على رأس أولوياتها أسهم بنسبة كبيرة في زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم والتي وصلت إلى نحو 14.9 مليون سائح خلال عام 2023 كأعلى معدل لقدوم السياح إلى مصر خلال عام واحد.

مصر تمتلك بنية تحتية جيدة

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة، من شبكة مواصلات تضم مطارات وطرق برية وسكك حديدية ونقل بحري، فضلا عن طاقة فندقية متميزة تؤهلها لجذب أعداد كبيرة من سياح العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحا أن مصر قادرة على جذب 1.7% من حركة السياحة العالمية بحلول عام 2028 وذلك بجذب نحو 30 مليون سائح.