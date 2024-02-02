محافظ كفر الشيخ: حركة تنقلات محدودة لمديري المستشفيات والإدارات

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حركة تنقلات وتكليفات محدودة لمديري الإدارات بمديرية الصحة ومديري المستشفيات، لصالح حُسن سير العمل واستقراره في الوقت الحالي لمدة مؤقتة ثلاثة أشهر للصالح العام، بناءً على المقترح الذي تقدم به الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

حركة تنقلات محدودة لمديري المستشفيات ومديري الإدارات بمديرية الصحة

وتضمنت الحركة تكليف الدكتور محمد المضني، مديراً لإدارة الرعاية الأساسية، والدكتور يس حامد رمضان، مديراً لإدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مديرا لإدارة العلاج الحر بالمديرية، ومحمود محمد محمود سلامة، مديراً لإدارة التموين الطبي بالمديرية، والدكتور محمد عمر خليفة، مساعداً لمدير الطب العلاجي بالمديرية.

كما تضمنت الحركة تكليف الدكتور إبراهيم الشناوي، مديراً لإدارة مستشفى سيدي غازي المركزي، والدكتور حسين عبد الرازق محمد حسين، مديراً لإدارة مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور إيهاب طلعت إبراهيم الفقي، مديراً لإدارة مستشفى بيلا المركزي، والدكتور عبد الرحمن سرحان، مديراً لإدارة مستشفى برج البرلس المركزي.

تطوير وتحسين مستوى الأداء في العمل

وأشار الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أنّ حركة التنقلات والتكليفات المحدودة لمديري الإدارات بمديرية الصحة ومديري المستشفيات، تأتي في إطار رفع كفاءة وتطوير وتحسين مستوى الأداء في العمل.