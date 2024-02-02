سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق بالدقهلية.. وانخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الجمعة 2 فبراير سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، يُصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الساحلية بالمحافظة.

سقوط أمطار غزيرة في الدقهلية

وأعلنت محافظة الدقهلية التواصل مع المراكز والمدن التابعة للمحافظة من أجل سرعة التعامل مع أي مخاطر الأمطار التي سقطت اليوم على المحافظة بشكل غزير.

وأشارت إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ والتعامل السريع مع مياه الأمطار من أجل إزالة أي تجمعات المياه في المحافظة، من قبل التعاون بين الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

سقوط أمطار على الدقهلية

ودعت غرفة العمليات المواطنين إلى ارتداء ملابس ثقيلة، والتعامل بحذر مع الأعمدة الكهربائية، وقيادة السيارة بشكل آمن وتجنب السرعة.

وتعرضت محافظة الدقهلية منذ ما يقرب أسبوع لطقس مختلف بدأية بسقوط أمطار خفيفة، وتغير ملحوظ في درجات الحرارة، ثم تطور الأمر لأمطار متوسطة وغزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة يصل لحد شديد البرودة في الليل.