سقوط أمطار مصحوبة بحبات البرد على 7 محافظات اليوم.. ورفع حالة الطوارئ

تسود أجواء باردة في جميع أنحاء البلاد، تزامنا مع سقوط أمطار اليوم متوسطة وغزيرة مصحوبة بحبات البرد على 7 محافظات، بينها السواحل الشمالية والغربية والشرقية ومدن القناة وشمال سيناء، ورفعت المحافظات حالة الطوارئ القصوى تحسبا لوجود بلاغات نجدة من المواطنين بسبب الطقس الممطر والرياح الشديدة، فضلا عن اضطرابات حالة البحرين الأبيض والأحمر.

سقوط أمطار على 7 محافظات اليوم

وأكدت غرف العمليات في المحافظات سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة محملة بحبات البرد على 7 محافظات هي «الإسكندرية - دمياط - البحيرة - بورسعيد - السويس - الدقهلية - شمال سيناء».

وأضافت غرف العمليات أن هذه المحافظات تقع تحت تأثير العواصف الرعدية وحزام السحب الكثيفة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق بها.

ورفعت المحافظات حالة الطوارئ القصوى في كل المديريات والإدارات، وربط غرف العمليات الفرعية، فيما شددت على سيارات شفت مياه الأمطار لشركات المياه والوحدات المحلية، التواجد في الشوارع والعمل على صرف مياه الأمطار أولا بأول دون تراكم، كما أطلقت تحذيرات للمواطنين ارتداء الملابس الثقيلة في هذه الأيام التي تعتبر أصعب أيام الشتاء.

طقس محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية اليوم

وتشهد المحافظات انخفاض درجات الحرارة بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد خلال هذه الأيام، خاصة بمحافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية والوجه البحري.

وسجلت درجات الحرارة في محافظات السواحل الشمالية الغربية 16 درجة للعظمى، والصغرى 9 درجات، بينما سجلت الحرارة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية 18 درجة للعظمى و9 درجات الصغرى.