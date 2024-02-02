تحذير من طقس الساعات المقبلة في الإسماعيلية.. سقوط أمطار غزيرة

تشهد محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة المقبلة، انتشار السحب الكثيفة في محيط المدينة بالكامل، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير تزامنًا مع المنخفض الجوي الذي يضرب المحافظات الساحلية.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إنّ المحافظة معرضة لأمطار كثيفة، خلال الساعات القليلة المقبلة وتمتد على مدار اليوم على معظم الأنحاء، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.

أماكن سقوط الأمطار في الاسماعيلية

وتتساقط الأمطار في الإسماعيلية على مراكز «التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والإسماعيلية والقنطرة شرق وغرب».

ووجّه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتفعيل غرف الطوارئ في جميع المراكز والقرى، وربط الغرف بالشبكة الوطنية للطوارئ، للتحرك حال وقوع أي طارئ خلال الساعات المقبلة.

تحذيرات للمواطنين من سوء الطقس

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين في الإسماعيلية ومدن القناة، من حالة الطقس السيئ التي تتعرض له المنطقة خلال الساعات المقبلة، وسقوط أمطار غزيرة.

وناشدت المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، وارتداء الملابس الثقيلة حال خروجهم من المنازل، وتقليل السائقين للسرعات حال تحركهم على الطرق بحد أقصى 60 كيلومترًا في الساعة.