وظائف شاغرة في الشرقية.. التخصصات المطلوبة وراتب يبدأ من 3500 جنيه

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية خلال شهر فبراير، وتوفير 45 وظيفة خالية للشباب في الشرقية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وجاءت الوظائف التي تضمنها نشرة وزارة العمل على النحو التالي :

شركة مصر الحضارة للكرتون المضلع طريق بلبيس - العاشر من رمضان الشرقية

ت : 01022366527

- 30 عامل إنتاج

5 خط إنتاج

الشروط : مؤهل متوسط وبدون.

- السن 18: 20 سنة

- الراتب 3500 جنيه.

وظائف في شركة فري فودز الزقازيق - الشرقية

ت : 01064338886

العدد المطلوب

. 15 مندوب سائق

الشروط : مؤهل عالٍ - متوسط

السن : 22: 44 سنة

الراتب : حسب المقابلة

تكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف وتحري المصداقية

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاته، وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، ومتابعة استلام راغبي العمل الفرص الوظيفية المناسبة لهم، في إطار الحرص على توفير فرص العمل اللازمة للشباب لضمان حياة كريمة لهم بما يعود عليهم بالنفع وعلى المجتمع.