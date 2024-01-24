وزارة العمل: ندوة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة الصحة المهنية بين العاملين

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، ندوة توعوية للعاملين بالقطاع الصحي (وحدة طب الأسرة بمنشأة العمارى إحدى قرى المحافظة) تحت عنوان «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف قطاعات العمل داخل المحافظة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

كيفية تطبيق إجراءات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المختلفة

تناولت الندوة عدة محاضرات علمية ونظرية حول أنواع المخاطر داخل بيئة العمل بالقطاع الصحي، وكيفية إعداد خطة الطوارئ والإخلاء، وأهدافها في الحفاظ على العمال والمنشآت، وذلك ضمن جهود المديرية في نشر التوعية والتثقيف حول كيفية تطبيق إجراءات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المختلفة لحماية العنصر البشرى والممتلكات من أنواع المخاطر المختلفة.

وأوضح الدكتور هشام عبدالله، مدير مديرية العمل بالأقصر، في تقريرٍ للوزارة أن تلك الندوات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من أجل بيئة عمل آمنة وصحية للعمال بكل المنشآت للحفاظ على العنصر البشري من المخاطر التي من الممكن التعرض لها داخل بيئة العمل وللحفاظ على المنشآت وتوفير مناخ عمل آمن.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة شهدت كلمة ألقتها الكيميائية منال سمير عبد المعطى بالإنابة عن مدير المديرية أكدت خلالها اهتمام الوزارة بالحفاظ على العنصر البشري في العملية الإنتاجية أو الخدمية، وهو محور اهتمامها في كل البرامج التى تقدمها والخدمات التي توفرها لحمايته ورعايته وتنمية مهاراته.

الحرص على عقد مثل تلك الندوات بصفة مستمرة

كما نوهت في المحاضرة التي ألقتها حول كيفية إخلاء العمال من المكان أثناء الكوارث حفاظا على حياتهم وحفاظا على المنشأة، والحد من حدوث الحرائق لضمان سير العملية الإنتاجية، وتقليل الحوادث والإصابات، وأيضا تناولت الندوة ضرورة التحقيق في الحوادث للتعرف على أسباب الحوادث، ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها مرة أخرى ، وأكد مدير المديرية الحرص على عقد مثل تلك الندوات بصفة مستمرة لتحقيق أحد أهم أهداف الوزارة والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وهى تأمين بيئة العمل والحفاظ على العنصر البشري.