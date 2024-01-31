وزارة العمل تشيد بملف «الوطن» عن مشروع «مهني 2030»

أشادت وزارة العمل، بتغطية جريدة «الوطن»، لملف تطوير منظومة لتدريب المهني وإطلاق مشروع «مهني 2030»، الذي يوضح جهود وإنجازات الدولة المصرية في التدريب المهني، ومواجهة البطالة رغم التحديات العالمية.

مهني 2030.. عودة الريادة للعامل المصري

ونشرت «الوطن» في عددها الصادر اليوم، ملفاً تحت عنوان «مهني 2030.. عودة الريادة للعامل المصري»، يتناول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع فى تنفيذ مشروع تدريبي يُعيد للعامل المصري هيبته وريادته في سوق العمل المحلية والعالمية.

اشتمل الملف على أكثر من موضوع، تناول تدريب مليون عامل وتقنين مراكز التأهيل الخاصة غير المرخصة، وحوار مع الدكتور شادي شلبي استشاري مشروع «مهني 2030» بوزارة العمل، مدير تطوير المشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية، الشريك التنفيذي لوزارة العمل، حول توجيهات الرئيس السيسي، وترسيخ ثقافة العمل الحر، فضلاً عن رؤية اتحاد عمال مصر لمشروع وزارة العمل «مهني 2030».

تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم

تناول الملف موضوعاً شاملاً عن رأي أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذين أكدوا أن المشروع هدفه تدريب وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، وله أهمية كبيرة، إذ يهدف إلى التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم ويعزز من إيجاد فرص عمل تتناسب مع خبرات المتدربين.

لمطالعة ملف «الوطن» من هنا.