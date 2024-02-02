أسعار الذهب الآن في محال الصاغة خلال التعاملات المسائية

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024، خلال منتصف التعاملات المسائية بمحلات الصاغة استقرارا مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 4428.5 جنيه للبيع، و4371 جنيها للشراء، دون مصنعية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 3825 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 3278 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم، حيث سجل نحو 2557 جنيها للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 31 ألف جنيه للشراء، فيما سجلت الأوقية الذهبية نحو 2037 دولارا.