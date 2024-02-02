أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. كم يبلغ عيار 21 بمحال الصاغة؟

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم للتعرف على مستجدات أسعاره، وأبرزها عيار 21 الذي يُعد الأكثر شيوعاً وانتشاراً في محال الصاغة، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024 في مصر، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 4428 جنيهاً، دون احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 3875 جنيهاً، دون إضافة قيمة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 3321 جنيهاً، ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2590 جنيهاً، دون احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 31 ألف جنيه، دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بين مختلف محال الصاغة وفقاً لأسعار الضريبة والمصنعية التي يضعها التجار على المشغولات الذهبية والسبائك.