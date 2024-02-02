سعر الذهب اليوم الجمعة 2-1-2024 خلال التعاملات الصباحية

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 2-2-2024، استقرار، وفقا لأسعار أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا، نحو 4030 جنيهًا للبيع، و3920 للشراء خلال بداية التعاملات، بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة رسميًا في الصاغة.

تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024، حسب آخر تحديث كشفته محال الصاغة، بشكل رسمي خلال التعاملات الصباحية وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، في التعاملات الصباحية 4610 جنيهًا للبيع و4500 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية، عند 4020 جنيهًا للبيع، و3920 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم خلال التعاملات الصباحية، وسجل نحو 3460 للبيع و3370 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14

ففي بداية التعاملات 2520 جنيهًا للبيع و2550 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بداية التعاملات 32 ألفا و420 جنيه، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.