تراجع محدود في سعر الذهب عيار 21 خلال نهاية التعاملات

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس 1-2-2024، تراجعًا محدودًا خلال نهاية التعاملات المسائية، وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 4050 جنيهًا للبيع و3930 للشراء في نهاية التعاملات المسائية، وذلك بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة رسميًا في الصاغة محققًا قيمة انخفاض بلغت نحو 20 جنيهًا.

«الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الخميس 1-2-2024، حسب آخر تحديث كشفته محال الصاغة بشكل رسمي خلال التعاملات المسائية وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في التعاملات المسائية 4620 جنيهًا للبيع و4510 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في التعاملات المسائية عند 4050 جنيهًا للبيع و3930 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم خلال التعاملات المسائية وسجل نحو 3460 للبيع و3370 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14

اليوم بمنتصف التعاملات 2520 جنيهًا للبيع و2550 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس بمنتصف التعاملات 32 ألفا و420 جنيها، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.