سعر الذهب اليوم الجمعة مع نهاية التعاملات الصباحية

استقرار كبير شهده أسعار الذهب، اليوم الجمعة 2-2-2024، في الأسواق حسبما أفادت شعبة الذهب والمجوهرات، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا، نحو 3875 جنيهًا للبيع، و3825 للشراء خلال بداية التعاملات، بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة رسميًا في الصاغة.

تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024، حسب آخر تحديث كشفته محال الصاغة، بشكل رسمي خلال التعاملات الصباحية وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، في التعاملات الصباحية 4428 جنيهًا للبيع و4371 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية، عند 3875 جنيهًا للبيع، و3825 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم خلال التعاملات الصباحية، وسجل نحو 3321 للبيع و3278 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14

ففي بداية التعاملات 2590 جنيهًا للبيع و2557 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بداية التعاملات 31 ألف جنيه، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.