تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مراكز الشباب في الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن متابعة عوامل الأمن والسلامة مستمرة على مراكز عروس البحر المتوسط، في ظل سقوط الأمطار الغزيرة المستمرة، وتم تشكيل غرفة عمليات للمديرية للحفاظ على أرواح المترددين على تلك المنشآت والحفاظ على الممتلكات العامة، وتتكون من كل من مسؤولي مكتب الأزمات، والكوارث مديري الإدارات وفروع الشباب إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

تأمين مصادر الكهرباء

وأوضحت صفاء الشريف، أنه في إطار مرور المديرية بالمرحلة الحالية بموجة الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة في مناطق متفرقة مما قد يؤثر سلباً على المنشآت الشبابية والرياضية، تم توجيه مسؤولي الأزمات باتباع كافة الإجراءات التي تضمن تطبيق عوامل الأمن والسلامة بما يحفظ أرواح المترددين على تلك المنشآت والحفاظ على الممتلكات العامة والعمل على مراجعة أنظمة التحكم الكهربائية، ولوحات مفاتيح الكهرباء، والتأكد من وجودها في مأمن عن مياه الأمطار، وإجراء ما يلزم من عمليات التأمين على المفاتيح الكهربائية وعزل الأسلاك وأعمدة الإنارة بالمنشآت الشبابية والرياضية ضد المياه لتجنب حدوث خطر الماس الكهربائي.

صرف المياه

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف، أنه تمت مراجعة، وسائل إطفاء الحريق وعدم تعطل أنظمة الكهرباء، ومراجعه أسطح المباني بالمنشآت الشبابية والرياضية وتقييم حالتها للتخلص من مياه الأمطار وإجراء ما يلزم لتحسين كفاءتها والتأكد من وجود مزاريب «قنوات صرف» تعمل على تصريف المياه وإضافة بعضها في المباني التي تسمح بذلك إذا لزم الأمر من خلال التنسيق مع العضو الهندسي بالمديرية، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حادث طارئ أو أزمة.