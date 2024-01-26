إطلاق برنامج «حماية جيل» لتنمية مهارات الأطفال بمراكز شباب الإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن مديرية شباب الإسكندرية بدأت تنفيذ لقاءات توعوية وتثقيفية وتنموية للنشء تحت شعار «حماية جيل» بمراكز الشباب المدرجة بمبادرة حياة كريمة بالإسكندرية.

حياة كريمة

وأشارت صفاء الشريف، إلى أنه جرى تنفيذ فعاليات اليوم الأول من البرنامج بـ3 ورش عمل تضمنت «تعديل السلوك للأطفال، مفهوم التنمر وأسبابه وأنواعه للمٌراهقين، والتنشئة الاجتماعية» بمركز شباب بهيج المدرج بمبادرة حياة كريمة يومي الجمعة والسبت 2024/1/27/26 بإجمالي 150 طليع وطليعة وأسرة.

تثقيف النشء وأسرهم وتنمية الوعى والإدراك

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أن هذه اللقاءات تهدف إلى تثقيف النشء وأسرهم وتنمية الوعى والإدراك والترابط الأسري، بما يدور حولهم من مشروعات قومية وتنموية ومبادرات تنمى حس المواطنة والانتماء، إلى جانب تنمية قدرات ومهارات النشء وتعزيز قدراتهم تمهيداً لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم.