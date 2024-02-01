ثلاثي الإبداع.. توليفة نجاح «حالة خاصة» في تجربة جديدة بدراما رمضان 2024

حالة من النجاح والتألق يعيشها الثلاثي المنتج طارق الجنايني والمؤلف مهاب طارق والمخرج عبدالعزيز النجار بعد نجاحهم في مسلسل حالة خاصة، الذي حقق نسبة عالية من المشاهدات إثر عرضه على منصة watch it الإلكترونية، وحصوله على إشادات نقدية وجماهيرية موسعة.

مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، حسن أبو الروس، نبيل علي ماهر، وئام مجدي، أحمد طارق، الطفل أدم وهدان.

ويتعاون الثلاثي طارق الجنايني ومهاب طارق وعبدالعزيز النجار في موسم مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل لحظة غضب، الذي تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على شاشات قنوات المتحدة في رمضان المقبل.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويشارك في بطولة مسلسل لحظة غضب الذي ينافس في ماراثون دراما رمضان 2024، صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، سارة عبدالرحمن، تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل لحظة غضب

تدور قصة المسلسل الذي انطلق تصويره في شهر يناير الماضي، في إطار من التشويق والإثارة والمفاجآت التي تتسبب في تغيير خطط أبطال العمل وتتصاعد حدة الأحداث بشكل غير متوقع وذلك على مدار 15 حلقة.