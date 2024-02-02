أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في الغربية.. اعرف الأماكن

أعلنت مديرية الصحة بالغربية عن أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة على مدار فصول العام مع التغيرات المناخية وما يتعرض له المواطنين من أمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية.

تقديم الخدمات الصحية

قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية بكافة الإدارات الصحية التابعة لها، والمستشفيات الحكومية تسعى إلى توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية والصحية اللازمة للمواطنين على مدار الساعة وأيضاً خلال فصول العام.

أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في الغربية

وأوضح أسامة بلبل في تصريحات خاص لـ«الوطن»، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم الحصول عليه من قبل المواطنين، خاصة الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا الموسمية ومن بينهم الأطفال والسيدات الحوامل وكبار السن، والأشخاص المصابون بضعف المناعة، وأن مديرية الصحة بالغربية توفر اللقاح للراغبين الحصول عليه، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وعن أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في الغربية، أوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في جميع أماكن فروع المصل واللقاح والصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية بمدن ومراكز المحافظة.