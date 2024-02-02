برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 7 محافظات

يتطلع أولياء الأمور إلى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 7 محافظات برقم الجلوس، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان العديد من المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية فيما تشهد الساعات القادمة إعلان باقي نتائج الصف الثالث الإعدادي في باقي المحافظات، في أول أيام الدراسة، ويأتي ذلك من خلال الرابط المديريات التعليمية في المحافظات.

يمكن الطلاب في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 7 محافظات وهى «الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الفيوم، الإسماعيلية، القليوبية، بني سويف» برقم الجلوس، وتعرضها «الوطن» خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 7 محافظات

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف اضغط هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية اضغط هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مديرية التربية والتعليم بالفيوم اضغط هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الدقهلية اضغط هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في كفر الشيخ اضغط هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية اضغط هنا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية اضغط هنا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية على مدار السنة

كما يبحث أولياء الأمور عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية على مدار السنة، وأعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات أن المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة للفصل الدراسي الأول والثاني، إذ تتضمن 6 مواد أساسية لكل ترم.

وجاء توزيع الدرجات على النحو الآتي:-

- مادة اللغة العربية، 80 درجة، مقسمة على الترم الأول 40 درجة والثاني 40 درجة.

- مادة العلوم، 40 درجة في نهاية العام، مقسمة على 20 درجة في الترم الأول، و 20 درجة في الترم الثاني.

مادة اللغة الإنجليزية، 60 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمة على الأول 30 درجة، والثاني 30 درجة

- مادة الجبر، 30 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترم الأول 15 درجة والثاني 15 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية، 40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترم الأول 20 درجة والثاني 20 درجة

- مادة الهندسة، 30 درجة في نهاية العام، مٌقسمة على 15 درجة في الترم الأول، و15 درجة في الترم الثاني.