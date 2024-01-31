الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في بني سويف بالاسم ورقم الجلوس

يرغب آلاف الطلاب والطالبات في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف، بعدما تم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 رسميًا في أكثر من محافظة، إذ عُقدت امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة بني سويف خلال الفترة من 17 حتى 24 من شهر يناير الجاري، بينما بدأ التصحيح الخمبس 25 من الشهر ذاته.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف 2024 بالاسم ورقم الجلوس، فضلًا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

ومن المقرر، أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف، الترم الأول خلال أيام، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط «هنا»، أو من «هنا»، ثم تحديد الفصل الدراسي، وإدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على «بحث» وستظهر النتيجة على الفور.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في بني سويف

وفيما يخص موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف، قال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أعمال التصحيح والرصد والمراجعة ما تزال جارية، والمتوقع ان تكون قبل منتصف الأسبوع المقبل، حيث جرى التوجيه بعدم ترك أي جزئية في الأجوبة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملًا، كذلك دقة عملية المراجعة والرصد، تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، مجموع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، والذي يبلغ 140 درجة، حيث تُخصص40 درجة لمادة اللغة العربية، بالإضافة إلى 30 درجة لمادة الرياضيات مقسمة نصفين لـ 15 درجة للجبر والإحصاء و15 درجة أخرى للهندسة، فضلًا عن 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 20 درجة لمادة العلوم، و20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية، فيما لا تضاف مواد التربية الدينية، والتربية الفنية، والحاسب الآلي للمجموع.